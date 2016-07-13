У міланській в'язниці помер бос всієї сицилійської мафії

Провенцано, який був лідером мафіозного угрупування і фактично головою всієї сицилійської мафії, провів у в'язниці 10 років, передає Бі-бі-сі. Він був арештований в 2006 році і засуджений до довічного ув'язнення за кілька тяжких злочинів, у тому числі за вбивство двох суддів в 1992 році.

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До цього Бернардо Провенцано успішно переховувався від переслідування правоохоронних органів протягом 43 років. На момент арешту у італійської поліції була тільки одна фотографія лідера "Коза ностри", зроблена ще в 1959 році.

За даними італійських ЗМІ, Бернардо Провенцано страждав від раку сечового міхура і серйозних когнітивних розладів. Останні два роки він провів у тюремній лікарні, пишуть італійські газети.

Провенцано був відомий також на прізвисько "Трактор Бінну", яке він отримав за те, що безжально "косив" людей.