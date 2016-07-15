Жорстокий теракт в Ніцці: у мережі з'явилися кадри зіткнення вантажівки з натовпом (відео)

На кадрах відео, знятому, ймовірно, з вікон одного з будинків, видно вантажівку, що рухається у напрямку до відпочиваючих на набережній людей.

Truck smashing into crowd in #Nice kills at least 30 people and at least 100 injured . #Nice06pic.twitter.com/TOgO1h33Mv — Dr. Nabeel Alvi (@RphNabeel) 14 липня 2016 р.

Ще один ролик, що з'явився на YouTube, був знятий кимось із натовпу людей в момент атаки. На відео зафіксовано момент, коли вантажівка врізається в натовп.

Увага! Не рекомендується до перегляду особам до 18 років.

Читайте такожВ результаті теракту у Ніцці загинуло багато дітей - Олланд

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв зросла до 84 осіб.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.