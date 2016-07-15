Жорстокий теракт в Ніцці: у мережі з'явилися кадри зіткнення вантажівки з натовпом (відео)
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент атаки на присутніх на набережній Ніцци людей.
На кадрах відео, знятому, ймовірно, з вікон одного з будинків, видно вантажівку, що рухається у напрямку до відпочиваючих на набережній людей.
Truck smashing into crowd in #Nice kills at least 30 people and at least 100 injured . #Nice06pic.twitter.com/TOgO1h33Mv— Dr. Nabeel Alvi (@RphNabeel) 14 липня 2016 р.
Ще один ролик, що з'явився на YouTube, був знятий кимось із натовпу людей в момент атаки. На відео зафіксовано момент, коли вантажівка врізається в натовп.
Увага! Не рекомендується до перегляду особам до 18 років.
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Bastille Day revellers flee scene of truck attack in Nice #PrayForNicehttps://t.co/yb6iLzAKec— The Telegraph (@Telegraph) 15 липня 2016 р.
Truck ploughs through group of people during #BastilleDay terror attack https://t.co/W8G4JqAi0epic.twitter.com/GjzKRm59dv— Daily Mail Online (@MailOnline) 15 липня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв зросла до 84 осіб.
Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.