Жорстокий теракт в Ніцці: у мережі з'явилися кадри зіткнення вантажівки з натовпом (відео)

09:29, 15 липня 2016
Світ
13481 0

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент атаки на присутніх на набережній Ніцци людей.

REUTERS

На кадрах відео, знятому, ймовірно, з вікон одного з будинків, видно вантажівку, що рухається у напрямку до відпочиваючих на набережній людей.

Ще один ролик, що з'явився на YouTube, був знятий кимось із натовпу людей в момент атаки. На відео зафіксовано момент, коли вантажівка врізається в натовп.

Увага! Не рекомендується до перегляду особам до 18 років.

Читайте такожВ результаті теракту у Ніцці загинуло багато дітей - Олланд

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв зросла до 84 осіб.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter