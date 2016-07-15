Число жертв теракту в Ніцці зросло до 84 осіб: фоторепортаж Reuters

За даними МВС країни, кількість жертв атаки в Ніцці склала 84 особи, повідомляє РБК з посиланням на Le Figaro. За даними відомства, 18 постраждалих перебувають у критичному стані.

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Між тим, як зазначається, близьке до розслідування теракту джерело в поліції підтвердило, що нападник був 31-річним французом туніського походження. За даними співрозмовника, чоловік не перебував під наглядом французьких спецслужб, однак був відомий поліції у зв'язку з "крадіжками і насильством". Раніше про це ж писали ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.