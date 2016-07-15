Вантажівка в Ніцці проїхала по натовпу два кілометри - The Guardian

За словами очевидців, водій "виляв" по набережній, намагаючись вбити якомога більше людей, повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, деякі батьки перекидали своїх дітей через огорожі на набережній, щоб врятувати їх.

Читайте також"Варварська і підла атака": ООН засудила бійню на узбережжі в Ніцці

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. За останніми даними, загинуло 84 людини, серед них багато дітей.