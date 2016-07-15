Батьки розшукали загублене під час теракту у Ніцці 8-місячне немовля за допомогою Facebook

Мати дитини – Тіава Бане – опублікувала на своїй сторінці фото малюка і попросила допомогти знайти його, пише ТСН.ua з посиланням на Le Nouvel Observateur.

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Зазначається, що згодом їй допомогли розшукати немовля.

Вона подякувала всім небайдужим та попросила журналістів не турбувати її повідомленнями та дзвінками, адже інші її рідні потрапили до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці.Кількість жертв сягла 84 осіб.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.