Теракт у Ніцці: поліція проводить обшуки в будинку водія вантажівки
11:56, 15 липня 2016Світ
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Французька поліція наразі проводить обшуки в будинку водія вантажівки, що вбив щонайменше 84 людей на набережній у Ніцці.
REUTERS
Про це повідомили правоохоронці, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.
Як відзначає видання, особу водія було ідентифіковано. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції і Тунісу.
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Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.
Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.
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