Теракт у Ніцці: поліція проводить обшуки в будинку водія вантажівки

Про це повідомили правоохоронці, пише Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Як відзначає видання, особу водія було ідентифіковано. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції і Тунісу.

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Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.