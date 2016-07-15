В результаті теракту в Ніцці госпіталізовано 54 дитини - ЗМІ
11:25, 15 липня 2016Світ
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Після теракту на Англійській набережній у Ніцці було госпіталізовано 54 дитини.
REUTERS
Як повідомляє Nice-Matin, кількість загиблих дітей поки не повідомляється, пише Європейська правда з посиланням на Europe 1.
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Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд назвав терактом наїзд вантажівки на натовп людей у Ніцці і додав, що серед загиблих багато дітей.
За останніми даними, загинули 84 особи.
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