В результаті теракту в Ніцці госпіталізовано 54 дитини - ЗМІ

Як повідомляє Nice-Matin, кількість загиблих дітей поки не повідомляється, пише Європейська правда з посиланням на Europe 1.

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Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд назвав терактом наїзд вантажівки на натовп людей у Ніцці і додав, що серед загиблих багато дітей.

За останніми даними, загинули 84 особи.