У Держдепартаменті США повідомили про загибель двох американців у Ніцці

14:27, 15 липня 2016
Світ
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У Державному департаменті США повідомили про загибель двох американців внаслідок теракту у французькій Ніцці.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту у "Tвіттері".

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"Ми можемо підтвердити, що двох громадян Сполучених Штатів вбито під час нападу у Ніцці. Ми висловлюємо співчуття родині та друзям вбитих американців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Ніцці ввечері 14 липня внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 особи, серед них -один громадянин України.

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