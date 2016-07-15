Один громадянин України загинув і ще один травмований внаслідок теракту в Ніцці

Про це у "Твіттері" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Наразі подробиці з'ясовуються.

Читайте також"Теракт у Ніцці": Українці несуть квіти до будівлі посольства Франції

Як повідомляв УНІАН, вночі в Ніцці після салюту з нагоди святкування Дня взяття Бастилії вантажівка в'їхала у натовп людей, які поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людях. Внаслідок атаки, яку французька влада назвала терактом, загинули 84 людини, 18 травмованих перебувають у важкому стані. Президент Франції Франсуа Олланд продовжив надзвичайний стан у країні ще на три місяці, хоча вчора заявляв, що не бачить більше підстав для цього.

За попередніми даними, теракт вчинив 31-річний чоловік, громадянин Франції, тунісського походження. Його застрелила поліція при спробі зупинити рух вантажівки.