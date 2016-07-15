В аеропорту Ніцци проводили евакуацію (фото, відео)

Про це у своєму Twitter повідомляє агентство Associated Press.

BREAKING: AP journalist at Nice airport: Evacuation in progress, reason unclear . — The Associated Press (@AP) July 15, 2016

За непідтвердженими даними, в багажному відділенні може бути бомба.

Наразі до аеропорту вирушили вибухотехніки.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео ліквідації терориста в Ніцці

Також, за даними ЗМІ, в місті виявлена підозріла вантажівка, її оглядають на предмет вибухівки.

Після перевірки підозрілого багажу поліцією аеропорт Ніцци відновив роботу, повідомив журналіст CBC Томас Дейгл у Twitter.

Passengers allowed back into Nice airport. Situation seems to be back to normal #cbc — Thomas Daigle (@thomasdaigle) July 15, 2016

Нагадаємо, в ніч на 15 липня 31-річний француз туніського походження на вантажівці в'їхав у натовп людей в Ніцці, які зібралися на набережній для святкування Дня взяття Бастилії.

Терорист проїхав по набережній близько двох кілометрів, розчавлюючи людей, після чого був убитий в перестрілці з поліцією.

В результаті теракту загинули 84 людини, у тому числі 10 дітей. Серед загиблих є громадянин України.