В аеропорту Ніцци проводили евакуацію (фото, відео)
В аеропорту Ніцци проводили евакуацію.
Про це у своєму Twitter повідомляє агентство Associated Press.
BREAKING: AP journalist at Nice airport: Evacuation in progress, reason unclear .— The Associated Press (@AP) July 15, 2016
За непідтвердженими даними, в багажному відділенні може бути бомба.
Наразі до аеропорту вирушили вибухотехніки.
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Також, за даними ЗМІ, в місті виявлена підозріла вантажівка, її оглядають на предмет вибухівки.
Після перевірки підозрілого багажу поліцією аеропорт Ніцци відновив роботу, повідомив журналіст CBC Томас Дейгл у Twitter.
Passengers allowed back into Nice airport. Situation seems to be back to normal #cbc— Thomas Daigle (@thomasdaigle) July 15, 2016
Нагадаємо, в ніч на 15 липня 31-річний француз туніського походження на вантажівці в'їхав у натовп людей в Ніцці, які зібралися на набережній для святкування Дня взяття Бастилії.
Терорист проїхав по набережній близько двох кілометрів, розчавлюючи людей, після чого був убитий в перестрілці з поліцією.
В результаті теракту загинули 84 людини, у тому числі 10 дітей. Серед загиблих є громадянин України.
Nice airport being evacuated #cbcpic.twitter.com/fgn2jEVgHo— Thomas Daigle (@thomasdaigle) July 15, 2016