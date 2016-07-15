Число жертв нападу в Ніцці зросло до 77 осіб
Число загиблих в результаті нападу в Ніцці, під час якого вантажівка в'їхала в натовп людей, збільшилося до 77 осіб.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на видання Nice Matin.
Дані про 77 жертв підтверджує і мер Ніцци Крістіан Естросі на своїй сторінці в Twitter.
Водночас, джерело Le Figaro повідомляє про 80 загиблих.
The Telegraph також відзначає, що наразі ніхто не взяв відповідальність за цей напад, однак прихильники терористичного угрупування ІДІЛ у своїх соцмережах пишуть схвальні коментарі стосовно події.
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При цьому, Французька рада мусульман засудила теракт, назвавши його "жахливим".
Зазначається, що вантажівка проїхала крізь натовп близько 1,3 милі, спричинивши паніку серед людей, які зібралися для святкування Дня взяття Бастилії.
Nouveau bilan de 77 morts https://t.co/pmXcStZEPrpic.twitter.com/Il2fb10eIg— Nice-Matin (@Nice_Matin) July 15, 2016
Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту в Ніцці загинули більше 70 осіб.