Число жертв нападу в Ніцці зросло до 77 осіб

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на видання Nice Matin.

Дані про 77 жертв підтверджує і мер Ніцци Крістіан Естросі на своїй сторінці в Twitter.

Водночас, джерело Le Figaro повідомляє про 80 загиблих.

The Telegraph також відзначає, що наразі ніхто не взяв відповідальність за цей напад, однак прихильники терористичного угрупування ІДІЛ у своїх соцмережах пишуть схвальні коментарі стосовно події.

Читайте такожОбама засудив напад на людей у Ніцці

При цьому, Французька рада мусульман засудила теракт, назвавши його "жахливим".

Зазначається, що вантажівка проїхала крізь натовп близько 1,3 милі, спричинивши паніку серед людей, які зібралися для святкування Дня взяття Бастилії.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту в Ніцці загинули більше 70 осіб.