Журналіст показав фото терориста з Ніцци

Фотографію у своєму Twitter опублікував заступник головного редактора Channel1Iba Амічай Штайн.

Як повідомляв УНІАН, особу водія було ідентифіковано. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції і Тунісу.

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Поліція повідомила про проведення обшуку в його помешканні.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.