Журналіст показав фото терориста з Ніцци
16:11, 15 липня 2016Світ
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З'явилося фото терориста Мохаммеда Лахуайеджа Бухлеля, який скоїв напад у Ніцці.
Мохаммед Лахуайедж Бухлель убив 84 людини / Twitter/Amichai Stein
Фотографію у своєму Twitter опублікував заступник головного редактора Channel1Iba Амічай Штайн.
#BREAKING: Picture of #Nice attacker Mohamed Lahouaiej Bouhlel pic.twitter.com/Pk114saSpk— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 15, 2016
Як повідомляв УНІАН, особу водія було ідентифіковано. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції і Тунісу.
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Поліція повідомила про проведення обшуку в його помешканні.
Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв сягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.
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