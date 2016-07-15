У мережі з'явилося відео ліквідації терориста в Ніцці

14:03, 15 липня 2016
Світ
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У Twitter оприлюднили відео ліквідації водія вантажівки, який навмисно в'їхав у натовп відпочиваючих в Ніцці.

REUTERS

На відео зафіксовано, як правоохоронці оточили вантажівку і почали стріляти.

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Як повідомляв УНІАН, особа водія була ідентифікована. Ним виявився 31-річний Мохамед Лахуайедж Бухлель з подвійним громадянством Франції та Тунісу. Поліція повідомила про проведення обшуку в його будинку.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Число жертв сягло 84 осіб.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.

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