У мережі з'явилося відео ліквідації терориста в Ніцці
У Twitter оприлюднили відео ліквідації водія вантажівки, який навмисно в'їхав у натовп відпочиваючих в Ніцці.
На відео зафіксовано, як правоохоронці оточили вантажівку і почали стріляти.
Читайте такожЖорстокий теракт в Ніцці: у мережі з'явилися кадри зіткнення вантажівки з натовпом (відео)
#BREAKING: New video: Moment police stormed and killed #Nice terrorist (Credit: Silvan Ben Weiss) pic.twitter.com/VWak9U4oGi— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 15 липня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, особа водія була ідентифікована. Ним виявився 31-річний Мохамед Лахуайедж Бухлель з подвійним громадянством Франції та Тунісу. Поліція повідомила про проведення обшуку в його будинку.
Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Число жертв сягло 84 осіб.
Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.