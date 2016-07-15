У мережі з'явилося відео ліквідації терориста в Ніцці

На відео зафіксовано, як правоохоронці оточили вантажівку і почали стріляти.

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#BREAKING: New video: Moment police stormed and killed #Nice terrorist (Credit: Silvan Ben Weiss) pic.twitter.com/VWak9U4oGi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 15 липня 2016 р. Як повідомляв УНІАН, особа водія була ідентифікована. Ним виявився 31-річний Мохамед Лахуайедж Бухлель з подвійним громадянством Франції та Тунісу. Поліція повідомила про проведення обшуку в його будинку.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Число жертв сягло 84 осіб.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав напад в Ніцці терактом.