Бельгія в національний день посилить заходи безпеки

Мер Лондона Садок Хан заявив: "Я хотів би запевнити всіх лондонців в тому, що сьогодні ми переглянемо наші власні заходи безпеки у світлі цієї атаки, і я, разом з головою столичної поліції, зробимо все можливе, щоб забезпечити безпеку городян", – сказав він, передає DT.UA з посиланням на Reuters.

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Крім цього, за заявою бельгійської влади, вона також вирішила вжити додаткових заходів безпеки під час святкування Національного дня 21 липня, повідомляє Бі-бі-сі. За словами прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля, уряд не має наміру скасовувати свято. Спецслужби Бельгії поки не виявили нових загроз для країни у зв'язку з нападом у Ніцці.

Рівень антитерористичної готовності в Бельгії зберігається на третьої щаблі з чотирьох. Не виключено, що рівень небезпеки можуть підвищити до максимальної, зазначив Шарль Мішель.