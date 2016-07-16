Турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, більшість причетних затримані



Як зазначає The Associated Press у своєму Twitter, офіційний представник турецької національної розвідки повідомив, що спроба перевороту була "відбита".

BREAKING: Turkish national intelligence spokesman says coup attempt has been "repelled." — The Associated Press (@AP) July 15, 2016

Як повідомляє турецьке видання The Daily Sabah, сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб продемонструвати солідарність з обраним урядом.

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Як відзначає видання, солдати, причетні до незаконного перевороту, відступили від штабу національної розвідки після того, як сили національної розвідки відкрили вогонь у відповідь на вогонь заколотників.

Як стверджують джерела, обвинувачення не висуватимуться проти тих солдатів, які повернулися на свої військові пости та склали зброю.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

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При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

Turkish soldiers arrested by Turkish police. pic.twitter.com/VpGRiq7Vhk — Gilgo (@agirecudi) July 15, 2016

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.