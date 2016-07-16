У Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину, аеропорти закриті (фото)
01:14, 16 липня 2016Світ
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В ефірі Турецької державної телекомпанії оголосили про введення військового стану та комендантської години по всій країні.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters у своєму Twitter.
Також агенство відзначає, що у Туреччині закриті аеропорти.
Водночас повідомляється, що соцмережі Facebook, Twitter та Youtube не доступні в країні.
MORE: Turkish state broadcaster TRT says curfew declared across country, airports closed— Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.
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