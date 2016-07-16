У Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину, аеропорти закриті (фото)

01:14, 16 липня 2016
Світ
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В ефірі Турецької державної телекомпанії оголосили про введення військового стану та комендантської години по всій країні.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters у своєму Twitter.

Також агенство відзначає, що у Туреччині закриті аеропорти.

Водночас повідомляється, що соцмережі Facebook, Twitter та Youtube не доступні в країні.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

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