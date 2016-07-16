Президент Туреччини закликав прихильників залишатися на вулицях

"Буде достатньо, якщо ви продовжите залишатися тут. Поки не нормалізується ситуація - не розходимося. Я теж буду тут. Немає нічого такого, чого ми б не змогли перемогти разом", - сказав турецький президент, передає kommersant.ru.

Читайте такожПри спробі перевороту в Туреччині затримано 754 військовослужбовцівНагадаємо, раніше Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про спробу перевороту в країні і в зверненні до народу закликав громадян "вийти на вулиці і допомогти зупинити беззаконня". Група військових, яка організувала заколот, заявила про захоплення влади в країні "для відновлення конституційного порядку, свобод і дотримання прав людини".