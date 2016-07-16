В результаті спроби військового перевороту в Туреччині загинули 60 осіб - прокуратура

Про це повідомляє турецька прокуратура, передає РБК.

Раніше повідомлялося, що тільки в Анкарі в результаті заколоту загинули 42 людини, 17 з яких були співробітниками спецпідрозділу поліції.

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Постраждалі були і серед цивільного населення. За даними видання Hürriyet, солдати стріляли по перехожих, що прямували до Босфорському мосту. Ще один випадок стрілянини за інформацією газети зафіксували в Байрампаші, районі на околиці Стамбула, де був поранений один чоловік.

Крім того, з самого початку спроби військового перевороту, військові вертольоти обстріляли будівлю управління розвідки, Генштабу та державного телеканалу країни. Винищувач ВПС Туреччини F-16 в небі над Анкарою збив після цього вертоліт турецьких військових, які підтримали переворот.