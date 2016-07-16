Серед учасників путчу був пілот, який збив російський Су-24 - мер Анкари

Про це в ефірі CNN Turk заявив мер Анкари Мелих Гекчек, передає ТСН.

За його словами, пілот був членом організації проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Діяльність цієї організації офіційна Анкара називає "паралельною державою". Раніше президент Ердоган звинуватив прихильників Гюлена в організації заколоту. Сама організація, яка базується в США, відкидає ці звинувачення, а Гюлен особисто засудив переворот.

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"Саме "паралельна держава" зіпсувала наші відносини з Росією. Це був інцидент (з літаком – Ред.), в якому брав участь один з пілотів цієї структури, сто відсотків кажу. Він був одним з учасників путчу. До сьогодні ми це не озвучували, тримали в собі. Але я, Мелих Гекчек, кажу, що наші відносини з Росією зіпсували ці негідники", - заявив мер в ефірі телеканалу CNN Turk.

Він також додав, що "паралельна держава" мав намір ізолювати Туреччину на міжнародній арені. "Вчора у мене був гість з Росії – радник Путіна. Він тієї ж думки", — заявив Гекчек, не уточнивши ім'я радника.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян.

Турецькому уряду вдалося відновити контроль над ситуацією в країні.