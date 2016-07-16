З'явилися нові дані щодо загиблих унаслідок спроби путчу в Туреччині

Ще 1440 людини отримали поранення, передає Анадолу.

Крім того, у зв'язку зі спробою невдалого військового перевороту затримано 2 839 тис. військовослужбовців ЗС Туреччини.

Ці дані підтвердив у своїй заяві і прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим.

BREAKING Turkish PM Yıldırım updates death toll: 161 dead, 1440 wounded, 2639 заарештував. #TurkeyCoupAttemptpic.twitter.com/40ttuhD5Cg — CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016

Також, згідно з даними Генштабу Туреччини, в результаті спроби держперевороту були вбиті 104 бунтівники.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше попросив своїх прихильників не йти з вулиць турецьких міст, поки ситуація не стабілізується. При цьому він підбадьорив їх, заявивши, що "уряд перебуває біля керма" і тримає ситуацію у своїх руках.

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Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян.

Турецькому уряду вдалося відновити контроль над ситуацією в країні.