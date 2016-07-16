У Туреччині після спроби перевороту звільнили 2745 суддів

Про це передає російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на турецьке агентство Анадолу.

Екстрене засідання ради почалося за кілька годин після того, як влада оголосила про придушення збройного повстання. Як йдеться в повідомленні Анадолу, обговорювалися дисциплінарні заходи стосовно чиновників, яких підозрюють у зв'язках із якимись "паралельними структурами", натхненника яких Фетхуллу Гюлена Ердоган вже звинуватив в організації повстання.

Сам Гюлен категорично заперечує, що має стосунок до спроби збройного перевороту. У суботу він заявив про це знову, засудивши путч.

Раніше прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив про затримання понад 2800 військовослужбовців за причетність до спроби перевороту в країні.

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У ніч на 16 липня група військових заколотників спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом. Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти і літаки, також у місто були введені танки.

Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку заколотників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк".

Але уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами. Важливу роль у придушенні заколоту зіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці за призовом Реджепа Тайїпа Ердогана. У мечетях мулли закликали турків захистити чинну владу.