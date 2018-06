Спроба військового перевороту в Туреччині: огляд подій

Пізно увечері 15 липня турецькі військові заявили, що вони "повністю контролють владу в країні", танки зайняли аеропорт Стамбула, перекрили мости через Босфор.

Військові заявили, що взяли владу під контроль, щоб захистити демократичний порядок и основоположні права людини.

Практично одночасно із заявою щодо спроби здійснити військовий переворот виступив прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим.

За його словами, група військових спробувала звалити уряд, але служби безпеки країни взяли ситуацію під контроль.

Згодом ЗМІ повідомили, що голову Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримували в будівлі відомства в Анкарі.

Президенту країни Реджепу Таїпу Ердогану довелося через відеозв'язок з мобільного закликати турецьких громадян виходити на вулиці на підтримку демократії.

Ердоган сказав, що ситуація перебуває під повним контролем і повстання буде припинено.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб продемонструвати солідарність з обраним урядом, повідомляли ЗМІ.

Згодом, в ефірі Турецької державної телекомпанії оголосили про введення військового стану та комендантської години по всій країні, а також про закриття аеропортів.

Reuters з посиланням на очевидців повідомив, що будівлю турецького парламенту в Анкарі обстріляли з танків, а по штабу національної розвідки Туреччини стріляли військові вертольоти.

Також користувачі викладають у соцмережі ролики з вертольотом в небі, який стріляє по землі з автоматичної зброї.

Але, військовий літак F16s збив військовий вертоліт, з якого повстанці нібито вели обстріл Анкари.

На вулиці вийшла велика кількість людей, яка ймовірно відгукнулась на заклик президента Туреччини Ердогана виходити на вулиці на підтримку демократії. ЗМІ повідомили про перших поранених. Військові відкрили вогонь по людях, які знаходяться на мосту через Босфор.

Тим часом, Департамент консульської служби МЗС України закликав громадян України зберігати спокій, не піддаватися паніці, не брати участі в протестних акціях. А Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до Туреччини, особливо до Стамбула та Анкари.

Пізніше, офіційний представник турецької національної розвідки повідомив, що спроба перевороту була "відбита".

У свою чергу, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що ситуація в країні під контролем.

Водночас він звинуватив в організації спроби військового перевороту опозиційного мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Однак, представники цього руху заперечують свою причетність до спроби перевороту.

Тим часом, в результаті вибуху бомби в турецькому парламенті були поранені 12 осіб, з них 2 у важкому стані. А перед цим внаслідок вибуху в штаб-квартирі поліції спеціального призначення загинуло 17 поліцейських.

Хоча ЗМІ повідомляли про невдалі спроби літака з президентом Туреччини приземлитися в аеропорту Стамбула, а також в Німеччині, за кілька годин літак все ж приземлився в аеропорту Стамбула.

Контроль над аеропортом взяли військові, які не брали участь у перевороті. Ердоган вийшов до натовпу своїх прихильників в стамбульському аеропорту імені Кемаля Ататюрка та дав прес-конференцію для журналістів.

За його словами, спробу перевороту організувала невелика група військових і вони заплатять за це високу ціну. Президент повторив звинувачення проти прихильників духовного наставника Фетхуллаха Гюлена.

За інформацією ЗМІ, спробу військового перевороту в Туреччині організував полковник Мухаррем Косе. Окрім нього ЗМІ називають імена інших організаторів: полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина і підполковника Догана Уйсала.

Жертвами цієї невдалої спроби перевороту в Туреччині, за останніми даними, стали 60 людей. 42 з них загинули в столиці - Анкарі, в тому числі 17 поліцейських, решта - в Стамбулі. Також повідомляється, що до лікарень Стамбула доставлено близько 150 поранених. Значна частина жертв - цивільні.

Прем'єр країни Йилдирим також повідомив, що до ранку в Туреччині влади країни заарештували 130 солдатів, які брали участь у спробі військового перевороту. Також, він віддав наказ знищити військові літаки, які використовувалися тими, хто здійснив спробу перевороту.