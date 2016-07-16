Турецькі солдати-заколотники стверджують, що сприйняли переворот за навчання

Деякі солдати після добровільно здавалися поліції, передає РБК з посиланням на Hurriyet.

За інформацією Sabah, йдеться про групу військових, яка була затримана в аеропорту Ататюрка. До неї входили десять офіцерів і 67 солдатів.

Читайте такожУ штаб-квартирі Генштабу в Анкарі завершили операцію із затримання учасників перевороту

Як передає AP з посиланням Hurriyet, солдати на допитах говорили, що їхні командири запевнялиїх, що вони беруть участь у військових навчаннях. Деякі із затриманих солдатів стверджували, що вони усвідомили, що відбувається спроба держперевороту, тільки тоді, коли побачили, що люди почали підніматися на танки.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Наразі більшість організаторів заколоту затримано.