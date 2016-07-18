Упізнано 71 жертву теракту в Ніцці, родичам почали видавати тіла загиблих
Тіла 71 загиблого з 84 жертв теракту 14 липня в Ніцці були офіційно упізнані.
"71 жертва була офіційно визначена. Зараз над іншими продовжує роботу нова комісія впізнання", - цитує прокурора Парижа Франсуа Моленса ТАСС.
Паризький прокурор також уточнив, що судмедексперти повністю завершили всі слідчі заходи, і зараз починається процес видачі тіл загиблих їх родичам для поховання.
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"Ми прагнемо, щоб виключити будь-які ризики помилок при видачі тіл. Найближчим часом почнуть видаватися свідоцтва про смерть та дозволи на поховання. Сьогодні родичам було повернуто перше тіло", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізався в натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент знаходилися тисячі людей, що росходились після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції.
Згідно з останніми даними, загинули 84 людини, серед яких один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.