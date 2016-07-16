Кривавий теракт у Ніцці: у лікарнях залишається понад сотня постраждалих

Такі дані оприлюднило сьогодні Міністерство соціальних справ і охорони здоров'я республіки, передає ТАСС.

Загалом медична допомога за останні дні була надана 303 постраждалим в результаті теракту на Англійській набережній в Ніцці.

"121 людина залишається госпіталізованою, серед них 30 дітей у лікарні Ленваль. 26 людей досі в реанімації, включаючи п'ятьох дітей", - йдеться в повідомленні відомства.

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Увечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізалась у натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент перебували тисячі людей, які розходилися після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції. Згідно з останніми даними, загинули 84 особи. Влада Франції оголосила триденну загальнонаціональну жалобу у пам'ять про жертви теракту в Ніцці.

Як повідомляв УНІАН, серед загиблих в результаті теракту в Ніцці - один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.