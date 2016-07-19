Єврокомісар пояснив, чому Туреччина не отримає безвізовий режим у 2016 році

Про це заявив єврокомісар з цифрової економіки й суспільству Гюнтер Еттінгер, передає Reuters.

"Я прогнозую, що ми ми не схвалимо пропозицію про безвізовий режим до кінця року", - заявив він.

За словами Еттінгера, президент Туреччини Тайіп Ердоган має відповідати вимогам ЄС щодо принципу верховенства права. "І це не те, чим він займається наразі", - наголосив єврокомісар.

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Крім того, він засудив турецький уряд за закриття опозиційних газет й залякування журналістів за критику уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Німеччини більше не розраховує, що безвізовий режим для громадян Туреччини, які в'їжджають до ЄС, почне діяти з 1 липня. Берлін очікує на його запровадження лише із 2017 року.