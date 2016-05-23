Євросоюз не надасть Туреччині безвізовий режим до 2017 року - ЗМІ

Як повідомляє німецька газета Bild, Анкара вже не встигне в цьому році виконати всі необхідні для цього умови, передає українська редакція "Німецької хвилі". Причиною в Берліні називають гальмування переговорів між ЄС та Туреччиною щодо запровадження безвізового режиму, зазначає видання із посиланням на джерело в урядових колах.

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Переговори не зможуть закінчитися до кінця червня, вважають у Берліні. Каменем спотикання залишаються зміни до антитерористичних законів, які відкидає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Серед інших у цих законах міститься пункт, згідно з яким журналісти чи критики уряду більше не зможуть зазнавати кримінального переслідування без конкретних фактів чи підстав.

Нагадаємо, у ході переговорів щодо угоди про вирішення кризи біженців Євросоюз погодився надати Туреччині безвізовий режим, якщо вона виконає 72 необхідні для цього умови.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня міністри внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу узгодили механізм екстренного призупинення дії безвізового режиму. Він може застосовуватися до всіх угод про лібералізацію візового режиму між ЄС та іншими країнами.