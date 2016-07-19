Експерти побачили загрозу операції США проти "Ісламської держави" після спроби перевороту в Туреччині

Про це розповіли кілька високопоставлених військових та урядових чиновників, передає РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

За їхніми словами, заколот може зашкодити діям США, однак, збиток може бути не таким великим, враховуючи, що більшість турецьких генералів виступили проти заколоту.

Разом з тим, зазначає WSJ, експерти вважають, що недавні події в Туреччині продемонстрували крихкість ключового союзника США в боротьбі проти "Ісламської держави".

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"Сполучені Штати повинні звернути увагу на альтернативні варіанти базування, не тому, що турки відмовляться (від розміщення американських ВПС на базі - Ред.) Інджирлік, але це буде просто розумним плануванням", — пояснив виданню Аарон Штейн, старший науковий співробітник Atlantic Council.

Експерт з Туреччини у Вашингтонському інституті близькосхідної політики Сонер Чагаптай припустив у розмові з WSJ, що на тлі розслідування спроби перевороту турецька влада може тимчасово заморозити військову діяльність, оскільки чиновників у галузі оборони зараз перевіряють.

"Кампанія може бути припинена, кампанія може зазнати невдачі", — вважає він.

Опитані Bloomberg експерти також вважають, що спроба перевороту в Туреччині і масові арешти військових та поліцейських можуть негативно позначитися як на операції США в Сирії, так і на внутрішній безпеці самої Туреччини.

"Якщо керівництво Туреччини буде витрачати свій час на полювання на відьом, то це послабить турецьких військових і зробить Туреччину менш надійним партнером (з очолюваної США коаліції проти ІГ - Ред.)", — заявив агентству Дерек Шолле, колишній радник президента США Барака Обами.

"США в Сирії у військовому плані зможуть зробити дуже мало без співпраці турецьких військових", — додав він.

Нагадаємо, в'їзд і виїзд з бази Інджирлік був перекритий раніше 16 липня. Також, як повідомлялося, було відключено електропостачання бази.

На базі Інджирлік дислоковані американські літаки, які беруть участь в операції проти бойовиків «Ісламського держави».