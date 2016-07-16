У Туреччині заблокували військо-повітряну базу США

Про це повідомляє ТСН з посиланням на турецьку газету Daily Sabah.

На базі Інджирлік дислоковані американські літаки, які беруть участь в операції проти "Ісламської держави".

Раніше представники Пентагону заявили, що спроба перевороту в Туреччині не позначилася на безпеці бази Інджирлік.

Читайте такожЕрдоган залишив Стамбул - ЗМІУ ніч на 16 липня група військових заколотників спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.

Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти і літаки, також у місто були введені танки. Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор.

Бронетехніку заколотників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк".

Але уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами. Важливу роль у придушенні заколоту відіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці після закликів Реджепа Тайїпа Ердогана. У мечетях мулли закликали турків захистити чинну владу.