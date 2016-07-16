У Туреччині заблокували військо-повітряну базу США
Доступ до військово-повітряної бази Інджирлік на півдні Туреччини, яка спільно використовується турецькими і американськими ВПС, заблокований. На базу припинена подача електрики.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на турецьку газету Daily Sabah.
На базі Інджирлік дислоковані американські літаки, які беруть участь в операції проти "Ісламської держави".
Раніше представники Пентагону заявили, що спроба перевороту в Туреччині не позначилася на безпеці бази Інджирлік.
Читайте такожЕрдоган залишив Стамбул - ЗМІУ ніч на 16 липня група військових заколотників спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.
Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти і літаки, також у місто були введені танки. Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор.
Бронетехніку заколотників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк".
Але уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами. Важливу роль у придушенні заколоту відіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці після закликів Реджепа Тайїпа Ердогана. У мечетях мулли закликали турків захистити чинну владу.