ЮНІСЕФ: через діяльність "Боко Харам" 50 тисяч дітей можуть померти від голоду

Про це заявив директор ЮНІСЕФ в Західній і Центральній Африці Мануель Фонтен, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, це майже чверть від загальної кількості дітей, що живуть в штаті Борно. Вони потребують медичної допомоги і регулярних поставок їжі.

В ЮНІСЕФ відзначають, що багато жителів штату Борно живуть у напівзруйнованих містах і фактично не мають доступу до питної води та їжі. Багато сімей, будинки яких були зруйновані, живуть в антисанітарних умовах.

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Раніше Організація об'єднаних націй заявляла, що від голоду в північно-східній частині Нігерії страждають близько 2,5 млн осіб, понад 800 тисяч людей в штатах Борно і Йобе гостро потребують у продовольстві. У лютому організація охарактеризувала ситуацію з продовольством в країні як критичну.

У червні міжнародна організація "Лікарі без кордонів" повідомила, що в місті Баму в штаті Борно за останній місяць померло від голоду понад 200 осіб, залишили свої будинки через нападів бойовиків "Боко Харам".

Угрупування "Боко Харам", незважаючи на понесені ісламістами втрати в боях з урядовими військами і об'єднаним контингентом африканських держав, продовжує представляти серйозну загрозу для регіону. Її активність сильно ускладнює доставку гуманітарної допомоги.

Бойовики "Боко Харам", яка присягнула в минулому році на вірність екстремістській організації "Ісламська держава", ведуть збройну кампанію за насадження фундаменталістської інтерпретації ісламу на півночі Нігерії з 2009 року. Жертвами нападів ісламістів за сім років стало близько 20 тисяч осіб, більше двох мільйонів змушені були покинути свої будинки.

У травні 2014 року Комітет по санкціях Рб ООН визнав "Боко Харам" терористичною організацією.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЮНІСЕФ, кожен п'ятий теракт "Боко Харам" в чотирьох африканських країнах робить дитина.