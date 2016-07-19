Неспокійна Туреччина: озброєні люди обстріляли пост поліції, є поранені

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на газету Hurriyet.

Напад стався сьогодні близько 08:45.

Зазначається, що вогонь по посту дорожньої поліції було відкрито з лісу. Поліцейські несли службу біля в'їзду до тунелю.

Читайте такожВ Анкарі проходить екстрене засідання парламенту у пошкодженій під час путчу будівлі

Унаслідок обстрілу поранення отримали четверо поліцейських та один цивільний. Поранені госпіталізовані.

Зараз правоохоронці намагаються зловити нападників, які втекли до лісистої місцевості.