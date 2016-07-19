Неспокійна Туреччина: озброєні люди обстріляли пост поліції, є поранені
10:29, 19 липня 2016Світ
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У районі міста Мачка у провінції Трабзон Туреччини озброєні люди обстріляли пост поліції.
REUTERS
Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на газету Hurriyet.
Напад стався сьогодні близько 08:45.
Зазначається, що вогонь по посту дорожньої поліції було відкрито з лісу. Поліцейські несли службу біля в'їзду до тунелю.
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Унаслідок обстрілу поранення отримали четверо поліцейських та один цивільний. Поранені госпіталізовані.
Зараз правоохоронці намагаються зловити нападників, які втекли до лісистої місцевості.
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