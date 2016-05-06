Туреччину знову обстріляли з території Сирії: вогонь вівся з підконтрольного ІДІЛ району
13:51, 06 травня 2016Світ
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Дві ракети, випущені з сирійської території, розірвалися в турецькому місті Кіліс.
З січня цього року в Кілісі розірвалося понад 70 ракет і мінометних снарядів / Anadolu Agency
Про це пише на своєму сайті газета Hurriyet, повідомляє ТАСС.
За її даними, обстріл вівся з району, який перебуває під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава". На даний момент інформації щодо потерпілих немає. На місце події відправлено машини швидкої допомоги.
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Як відомо, за останні місяці від попадання ракет і мінометних снарядів з Сирії найбільш сильно постраждало саме місто Кіліс. З січня цього року в цьому турецькому місті розірвалося понад 70 ракет і мінометних снарядів, випущених з прикордонних сирійських регіонів, які контролюються ІД.
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