Туреччину знову обстріляли з території Сирії: вогонь вівся з підконтрольного ІДІЛ району

Про це пише на своєму сайті газета Hurriyet, повідомляє ТАСС.

За її даними, обстріл вівся з району, який перебуває під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава". На даний момент інформації щодо потерпілих немає. На місце події відправлено машини швидкої допомоги.

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Як відомо, за останні місяці від попадання ракет і мінометних снарядів з Сирії найбільш сильно постраждало саме місто Кіліс. З січня цього року в цьому турецькому місті розірвалося понад 70 ракет і мінометних снарядів, випущених з прикордонних сирійських регіонів, які контролюються ІД.