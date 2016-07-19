У Ніцці після теракту відновили рух по набережній

Як передає Європейська правда, ввечері 18 липня декілька сотень людей взяли участь в акції та перемістили іграшки та квіти, що залишили на згадку про жертв теракту, в два місця неподалік.

Читайте такожДелегацію французького уряду освистали на церемонії прощання із жертвами теракту в Ніцці (відео)

Після цього комунальні служби очистили набережну, і рух було повністю відновлено.

Як повідомляв УНІАН, серед загиблих в результаті теракту в Ніцці - один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.

Увечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізалась у натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент перебували тисячі людей, які розходилися після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції. Згідно з останніми даними, загинули 84 особи. Влада Франції оголосила триденну загальнонаціональну жалобу в пам'ять про жертви теракту в Ніцці.