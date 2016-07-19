У Баварії після нападу 17-річного біженця з сокирою четверо людей перебувають у тяжкому стані
Згідно з уточненими даними поліції, внаслідок атаки біженця у потязі поблизу баварського міста Вюрцбург поранені п’ятеро пасажирів. Четверо перебувають у тяжкому стані.
Напад 17-річного біженця з Афганістану у приміській електричці поблизу Вюрцбурга пізно ввечері у понеділок, 18 липня обернувся тяжкими пораненнями для чотирьох пасажирів. Утім, загрози їхньому життю немає, повідомляє інформаційна агенція dpa із посиланням на дані поліції.
Нападник увірвався до потягу з ножем і сокирою і кинувся на оточуючих. У результаті щонайменше 14 пасажирів перебувають у шоковому стані і потребують допомоги психологів, що прибули на місце трагедії разом з лікарями, передає українська редакція DW.
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На першій же зупинці терорист вирвався з електрички і намагався втекти. Однак був застрелений правоохоронцями. Інформаційні агенції з посиланням на співрозмовників у колах силовиків припускають ісламістський характер нападу.
Міністр внутрішніх справ Баварії Йоагім Геррманн не виключив ісламістського характеру нападу і зв'язку з терактом у Ніцці.
Четверо з поранених виявилися жителями Гонконгу. Йдеться про сім'ю та їхнього друга, повідомляє у вівторок, 19 липня, гонконгська газета South China Morning Post з посиланням на місцеву владу.
Пізніше цю інформацію підтвердив глава гонконгського уряду, який засудив напад і висловив співчуття постраждалим. Співробітник гонконгського економічного представництва в Берліні вже відвідав поранених у лікарні, повідомляє dpa.