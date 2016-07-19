У Сирії в результаті ударів коаліції по місту Манбідж загинули 56 цивільних - правозахисники
15:10, 19 липня 2016Світ
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Щонайменше 56 мирних жителів загинули у вівторок внаслідок авіаударів по сирійському місту Манбідж, контрольованому "Ісламською державою".
REUTERS
Про це заявили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини з посиланням місцевих жителів, які вважають, що удари здійснювалися силами коаліції, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
Спостерігачі стверджують, що серед загиблих 11 дітей.
Крім того, декілька десятків людей отримали поранення.
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Нагадаємо, за даними спостерігачів, під бомбардування потрапила північна частина обложеного міста, де також продовжуються вуличні бої підтримуваних США Сирійських демократичних сил, до яких входять курдські і арабські угруповання, з бойовиками.
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