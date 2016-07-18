Reuters розповів про наступ сил коаліції біля сирійсько-турецького кордону

Внаслідок авіаударів коаліції по утримуваному ІД місту Манбіж у північній Сирії на кордоні з Туреччиною загинули щонайменше 20 цивільних осіб. Про це з посиланням на Сирійську обсерваторію дотримання прав людини пише Reuters.

Читайте такожРосія випробувала у Сирії дрони на водневому паливіЗа інформацією спостерігачів, під бомбардування потрапила північна частина обложеного міста, де також продовжуються вуличні бої підтримуваних США Сирійських демократичних сил, до яких входять курдські і арабські угруповання, з бойовиками.

Правозахисники заявляють, що з кінця травня, коли Сирійські демократичні сили почали наступ на останню підконтрольну ІД територію біля турецького кордону, під час бомбардувань загинули більше сотні цивільних осіб.

Наступ в місті ускладнюється, оскільки бойовики активно використовують снайперів і міни. Крім того, «Ісламська держава» не дає можливості населенню більш ніж 50-тисячного міста сховатися за його межами, перетворюючи мирне населення живий щит, що уповільнює наступ. Про це агентству повідомили джерела в курдських угрупованнях.

Водночас сирійські повстанці і місцеві жителі заявляли агентству, що російські бомбардування ще більш безладні, а також звинувачували ТСК РФ у навмисних ударах по лікарнях, школах і утримуваних опозицією районах. У Москві це заперечують.

Операцію в Манбіжі вважають одним з найбільш амбітних просувань коаліції на чолі з США у кампанії проти ІД в Сирії.