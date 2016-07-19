Ердоган допустив страту учасників провального військового перевороту
Реджеп Тайіп Ердоган не виключає можливості смертної кари для тисяч заарештованих після невдалої спроби військового перевороту людей, незважаючи на те, що повернення до вищої міри покарання може забрати у Туреччини шанс на членство в Євросоюзі.
Президент Туреччини розповів про позицію щодо смертної кари в інтерв'ю CNN.
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"Після такої кількості терактів люди приходять до думки, що терористів треба убивати. Вони не бачать іншого виходу", - заявив Ердоган.
"Чому я повинен утримувати їх у в'язницях і роками годувати? Ось що кажуть люди. Вони хочуть змінити це. Вони втрачають своїх родичів, сусідів, дітей. Народ страждає, тому ми повинні діяти вкрай делікатно", - відзначив президент Туреччини.
Він також додав, що для впровадження смертної кари необхідно буде рішення парламенту про внесення змін до Конституції.
"Лідери повинні будуть зібратися і обговорити це. Якщо вони згодні це обговорити, то я як президент підтримаю будь-яке рішення парламенту", - сказав Ердоган.
Як повідомляв УНІАН, раніше верховний представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Туреччина як член Ради Європи не може повернути смертну кару.
В уряді Федеративної республіки Німеччина заявили про намір припинити переговори про можливість вступу Турецької Республіки в Європейський Союз у разі повернення Туреччиною смертної кари.
Туреччина скасувала смертну кару в 2004 році, що дозволило їй почати переговори про вступ до ЄС у 2005 році, але з тих пір ці переговори призвели до незначного прогресу.