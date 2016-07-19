Ердоган допустив страту учасників провального військового перевороту

Президент Туреччини розповів про позицію щодо смертної кари в інтерв'ю CNN.

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"Після такої кількості терактів люди приходять до думки, що терористів треба убивати. Вони не бачать іншого виходу", - заявив Ердоган.

"Чому я повинен утримувати їх у в'язницях і роками годувати? Ось що кажуть люди. Вони хочуть змінити це. Вони втрачають своїх родичів, сусідів, дітей. Народ страждає, тому ми повинні діяти вкрай делікатно", - відзначив президент Туреччини.

Він також додав, що для впровадження смертної кари необхідно буде рішення парламенту про внесення змін до Конституції.

"Лідери повинні будуть зібратися і обговорити це. Якщо вони згодні це обговорити, то я як президент підтримаю будь-яке рішення парламенту", - сказав Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, раніше верховний представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Туреччина як член Ради Європи не може повернути смертну кару.

В уряді Федеративної республіки Німеччина заявили про намір припинити переговори про можливість вступу Турецької Республіки в Європейський Союз у разі повернення Туреччиною смертної кари.

Туреччина скасувала смертну кару в 2004 році, що дозволило їй почати переговори про вступ до ЄС у 2005 році, але з тих пір ці переговори призвели до незначного прогресу.