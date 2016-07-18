Туреччина як член Ради Європи не може повернути смертну кару - Могеріні

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі на прес-конференції сказала верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, коментуючи відповідні повідомлення.

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«Ми бачили це обговорення у Туреччині та реакцію політичних сил. Коли ми зазначаємо той факт, що ми повинні зберегти законні та демократичні інституції, які також включають парламент, дозвольте мені бути дуже чіткою щодо двох речей. Перше - жодна країна не може бути членом ЄС, якщо вона запровадить смертну кару. Це чітко сказано в нашому законодавстві. Друге, на чому я хотіла б наголосити, навіть я не можу говорити від імені цієї інституції, але Туреччина – важливий член Ради Європи, а тому несе зобов’язання за Європейською конвенцією з прав людини, яка є дуже чіткою щодо смертної страти», - констатувала Могеріні.

При цьому верховний представник зазначила, що спроба військового перевороту, здійснена нещодавно в Туреччині, не може бути «вибаченням, щоб відвернути країну від основних прав та верховенства права». «Ми будемо на цьому наполягати, не заради ЄС, а заради Туреччини та турецького народу», - наголосила Могеріні.

Крім цього, як заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберг, введення смертної кари в Туреччині припинить переговори про її членство в ЄС. "Німеччина і країни-члени Євросоюзу мають чітку позицію з цього приводу: ми категорично відкидаємо смертну кару", - сказав він, передає Бі-бі-сі.

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Останній смертний вирок у Туреччині винесли у 1984 році. У 2004 році смертну кару в країні скасували, оскільки цього вимагали країни ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині відбулася невдала спроба військового перевороту. Після цього президент країни Реджеп Тайіп Ердоган припустив скасування заборони на застосування смертної кари.

Зокрема, 17 липня Ердоган виступив перед своїми прихильниками біля президентської резиденції у Стамбулі. Його промову переривали із натовпу вигуками з вимогами повернути смертну кару. У відповідь на це президент Ердоган сказав: "Ми чуємо вашу вимогу. В демократичній країні, якщо народ чогось хоче, він це отримує".

Він додав, що проведе консультації з опозиційними партіями з цього питання, але наголосив: "Ми не будемо надовго відкладати це рішення. Ті, хто намагається вчинити переворот, повинні за це поплатитися".