Кількість жертв спроби перевороту в Туреччині досягла 240 осіб

Зокрема, в ході подій, що відбулися в Стамбулі і Анкарі в ніч на 16 липня, на території країни загинули 62 співробітника поліції, у тому числі 55 - в Анкарі, 5 - в Стамбулі, двоє - в провінції Мугла, повідомляє Анадолу. Крім того, жертвами спроби військового перевороту стали 173 цивільні особи, в тому числі 78 - в Анкарі, 94 - в Стамбулі, один - в Малатьї. Також в Анкарі загинуло четверо військових, а в Стамбулі - п'ятеро.

Читайте такожВ Туреччині через спробу перевороту відсторонені понад 15 тисяч вчителів - ЗМІ

По всій країні поранені 1535 осіб. Лікування 623 з них знаходяться в лікарнях.

Крім цього, після спроби військового перевороту в Туреччині число затриманих склало 8660 осіб.Зокрема, затримано 210 співробітників поліції, 6319 військових, 1481 суддів і прокурорів і 650 цивільних осіб. Рішення про арешт винесені стосовно 990 осіб.

В ході операцій, проведених під час і після спроби військового перевороту, були взяті під варту 6319 військових, у тому числі 115 генералів, 1350 офіцерів, 4854 інших військових. Також затримано 210 співробітників поліції, в тому числі і високопоставлених осіб.

Крім того, поряд з 1481 суддею і прокурором, в Анкарі та інших провінціях затримано 650 цивільних осіб. Серед затриманих 990 заарештовані, в тому числі 34 співробітники поліції, 17 генералів, 65 офіцерів, 583 військових і 273 суддів і прокурорів 18 цивільних осіб.

80 осіб з числа затриманих звільнено, ще 215 звільнені умовно. Також 7375 осіб все ще залишаються під вартою.