Туреччина звернулася до США із запитом про екстрадицію Гюлена

"Ми направили чотири файли (з доказами провини Гюлена) до США з проханням про екстрадицію "лідера терористів", - повідомив премʼєр-міністр країни Біналі Йилдирим у Twitter.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість у тому, що Сполучені Штати не відмовлять в екстрадиції Гюлена: "Ми маємо взаємну угоду про екстрадицію злочинців", - наголосив він.

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Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту, яка відбулась у ніч з 15 на 16 липня.

Гюлен, який вважається головним політичним опонентом президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, раніше спростував свою причетність до спроби перевороту.

Він живе в добровільному вигнанні і очолює рух "Хізмет", а також керує мережею освітніх установ по всьому світу.

Колись Ердоган і Гюлен були соратниками, але потім їхні шляхи розійшлися. Останні кілька років соратники Гюлена на його батьківщині піддаються переслідуванням з боку влади.