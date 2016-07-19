Туреччина звернулася до США із запитом про екстрадицію Гюлена
Туреччина офіційно звернулась до США із запитом про екстрадицію опозиційного проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.
"Ми направили чотири файли (з доказами провини Гюлена) до США з проханням про екстрадицію "лідера терористів", - повідомив премʼєр-міністр країни Біналі Йилдирим у Twitter.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість у тому, що Сполучені Штати не відмовлять в екстрадиції Гюлена: "Ми маємо взаємну угоду про екстрадицію злочинців", - наголосив він.
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Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років мешкає в США, та його послідовників в організації спроби державного перевороту, яка відбулась у ніч з 15 на 16 липня.
Гюлен, який вважається головним політичним опонентом президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, раніше спростував свою причетність до спроби перевороту.
Він живе в добровільному вигнанні і очолює рух "Хізмет", а також керує мережею освітніх установ по всьому світу.
Колись Ердоган і Гюлен були соратниками, але потім їхні шляхи розійшлися. Останні кілька років соратники Гюлена на його батьківщині піддаються переслідуванням з боку влади.