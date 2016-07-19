Сирійська опозиція захопила штаб-квартиру "Ісламської держави" у Манбіджі

Сили опозиції за підтримки США прорвалися в західну частину міста Манбідж на кордоні з Туреччиною і захопили командний центр і логістичний хаб "Ісламської держави". Про це йдеться в заяві американської армії, на яку посилається Reuters.

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Опозиційні сили також захопили західну частину міста і розблокували місцеве населення, яке бойовики утримували в якості "живого щита", як повідомлялося раніше. Тепер мирні жителі зможуть покинути цей район і сховатися від боїв.

Бойовики "Ісламської держави" продовжують контратаки, але сирійські повстанці зберегли динаміку за допомогою авіаударів очолюваної США коаліції, йдеться в заяві. Відзначається, що коаліційні сили з початку штурму завдали понад 450 авіаударів по Манбіджу.

Раніше сьогодні в Сирійській обсерваторії з моніторингу дотримання прав людини повідомили, що щонайменше 56 мирних жителів загинули у вівторок в результаті авіаударів по контрольованому "Ісламською державою" Манбіджу.