У Лівії загинули троє французьких військовослужбовців

"Міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан жалкує про втрату трьох французьких офіцерів, які загинули під час місії в Лівії", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Франції, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше в середу офіційний представник уряду Франції Стефан Ле Фоль підтвердив інформацію про те, що в Лівії працюють представники французьких спецслужб.

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За його словами, французькі підрозділи проводять антитерористичні операції на території країни.

Ле Фоль також повідомив, що Франція і США готують спільну операцію проти бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" в районі міста Мосул в Іраку, який вважається головним оплотом джихадистів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня стало відомо, що французький авіаносець "Шарль де Голль" восени повернеться в Перську затоку для боротьби з бойовиками ІГ.