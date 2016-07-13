Французький авіаносець повернеться в Перську затоку для боротьби з "ІД"

Про це повідомив президент Франції Франсуа Олланд, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми активізуємо зусилля армії для підтримки іракських сил, які намагаються відвоювати Мосул", - заявив Олланд, виступаючи в міністерстві оборони країни.

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За його словами, авіаносець у складі бойової групи візьме участь в операції "Шамаль", яка передбачає нанесення авіаударів по позиціях "Ісламської держави".

Президент також додав, що Франція має намір внести пропозиції щодо посилення європейської оборонної політики і очікує, що Німеччина підтримає цю ініціативу.

Авіаносець "Шарль де Голль", введений в експлуатацію в 2001 році, є флагманом французького військово-морського флоту і єдиним діючим авіаносцем ВМС Франції.