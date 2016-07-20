Меркель і Мей домовилися про "впорядкований і розсудливий" Brexit

Вихід Британії з ЄС, який, як відомо, почнеться не раніше 2017 року, має бути "впорядкованим і розсудливим" процесом. Таку думку висловила прем'єр-міністр Тереза Мей на прес-конференції у Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає Російська служба ВВС.

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"Нам потрібен певний час, щоб визначитися з принципами і нашими цілями перед тим, як ми почнемо формальні переговори (про брексіт – ред.)", - сказала Мей. Він підкреслила, що процес "розлучення" повинен бути максимально прозорим і проведений за чіткими правилами.

У свою чергу Ангела Меркель заявила, що обидві сторони прагнуть "домогтися кращого результату для Британії", але порадила уряду Сполученого Королівства швидше визначити конкретні часові рамки виходу.

"Британія не хоче, щоб ситуація зайшла в глухий кут, Німеччина і Євросоюз також цього не хочуть", - заявила Меркель. У той же час, за її словами, вона впевнена, що ситуацію вдасться вирішити "в дусі дружби і єдності", який характеризує британсько-німецькі відносини.

Тереза Мей та інші представники британської влади раніше заявляли, що Великобританія не буде в цьому році активувати статтю 50 Лісабонського договору, яка офіційно запускає процес виходу країни з Європейського союзу і визначає правила цього виходу.

Британія може формально запустити дію 50-ї статті, оголосивши про це або у письмовій формі або усно. В ЄС відмовляється вести будь-які переговори про вихід Британії до того, як це станеться.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.