У Британії зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті після Brexit

Про це заявив начальник лондонської поліції Крейг Маккей, повідомляє Європейська правда з посиланням на EUobserver.

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За словами Маккея, голосування вихід Британії з ЄС "розв'язало щось у людях, ніби вони відчули можливість робити речі, які, давайте бути говорити чітко, є незаконними". Більшість таких інцидентів стосуються іноземців.

Начальник поліції повідомив, що Скотланд Ярд до референдуму, як правило, розглядав на день від 25 до 50 злочинів, пов'язаних із проявами ненависті, порівняно з 57-78 випадків після голосування.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня служба поліції Лондона повідомила про різке збільшення числа заяв від людей, постраждалих від нападів на ґрунті ксенофобії після референдуму про вихід Британії з Євросоюзу.