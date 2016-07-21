Терорист зі спільниками планував напад в Ніцці кілька місяців - прокурор

Про це заявив прокурор Парижа Франсуа Молен, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Parisien. В даний час арештовані четверо чоловіків і одна жінка, які були пов'язані з терористом.

Читайте такожВлада Франції перевірить роботу поліцейських під час теракту в Ніцці

"Слідчі дії проводяться з ночі 14 липня, і не тільки підтвердили навмисний характер атаки Мохаммеда Лахуайедж-Бухлеля, а також встановили, що останній мав підтримку і допомогу в підготовці і вчиненні злочину", - сказав прокурор.

Зокрема, за словами прокурора, розслідування виявило багато телефонних контактів, які були між терористом, який керував вантажівкою, і затриманим. Франсуа Молен підкреслив, що слідчі виявили 1278 смс-повідомлень та дзвінків між терористом і його спільниками в період з липня 2015 року по липень цього року.

Також у терориста були в телефоні фото феєрверків в Ніцці в 2015 році, а також він знімав натовп людей на Англійській набережній.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 липня водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп святкуючих День взяття Бастилії, в результаті чого загинуло 84 людини. Президент Франції Франсуа Олланд назвав подію терористичним нападом. 19 липня французька поліція повідомила про упізнання всіх жертв трагедії. Список жертв включає в себе людей з восьми країн. Крім французів там є американці, англійці, українці, швейцарці, німці, поляки, росіяни. Цей напад на мирних громадян став у Франції найкривавішим з листопада 2015 року, коли в Парижі було вбито 130 осіб.