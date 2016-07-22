Рідкісний автомобіль "Альфа Ромео" 1939 року продадуть на аукціоні (фото)

Передпоказ цього італійського автомобіля відбувся 21 липня в Нью-Йорку, а сам аукціон запланований на серпень.

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Як зазначає Reuters, вартість автомобіля оцінюється в 15 мільйонів доларів, і якщо за нього вдасться отримати хоча б стільки - то він стане найдорожчою довоєнної машиною, проданою на аукціоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше рідкісні збірки Шекспіра продали на аукціоні за 3,68 мільйона доларів