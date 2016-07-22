Рідкісний автомобіль "Альфа Ромео" 1939 року продадуть на аукціоні (фото)
15:18, 22 липня 2016Світ
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За рідкісний автомобіль "Альфа Ромео" 1939 року випуску, виставлений на аукціон "Сотбіс", планують отримати близько 15 мільйонів доларів.
REUTERS
Передпоказ цього італійського автомобіля відбувся 21 липня в Нью-Йорку, а сам аукціон запланований на серпень.
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Як зазначає Reuters, вартість автомобіля оцінюється в 15 мільйонів доларів, і якщо за нього вдасться отримати хоча б стільки - то він стане найдорожчою довоєнної машиною, проданою на аукціоні.
Як повідомляв УНІАН, раніше рідкісні збірки Шекспіра продали на аукціоні за 3,68 мільйона доларів
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