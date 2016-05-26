Рідкісні збірки Шекспіра продали на аукціоні за 3,68 мільйона доларів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Перша з цих збірок п’єс Шекспіра, що містить 36 творів, 18 з яких раніше не публікувалися, була видана за сім років після його смерті – у 1623 році. У ній включені перші друковані версії «Макбета» і «Бурі». Також у ній представлені перші друковані версії п’єс «Дванадцята ніч» та «Юлій Цезар».

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Інші збірки були видані у 1664 і 1685 роках.

Усі видання на аукціоні придбала одна людина – анонімний колекціонер зі США.

Аукціон був приурочений до 400-річчя від дня смерті Шекспіра.