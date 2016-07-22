ЗМІ: у торговому центрі Мюнхена сталася стрілянина, загинули 15 осіб (відео)

За даними місцевої поліції, у торговому центрі в Мюнхені чутно постріли, повідомляє РБК з посиланням на Reuters. Інформації про постраждалих поки не надходило.

За інформацією Zueddeutsche Zeitung, в результаті перестрілки в торговому центрі Olympia загинули кілька людей, проте їх число не уточнюється. Поліція схиляється до версії, що нападник був один.

Разом з тим, мюнхенське видання Abendzeitung Muenchen повідомляє, що загинули 15 осіб, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Sky News' David Bowden updates on the latest in #Munich: reports of shots being fired in a shopping centre https://t.co/I1Ncby2NQt — Sky News (@SkyNews) July 22, 2016

За даними Бі-бі-сі, інцидент стався в районі Моозах. До місця події були стягнуті загони поліції.

зазначається, що німецькі служби безпеки перебувають у стані бойової готовності після того, як 18 липня в Баварії мігрант напав з сокирою на пасажирів поїзда. Тоді влада попереджала про небезпеку подальших нападів.