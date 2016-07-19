"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на пасажирів поїзда в Баварії

Про це повідомив Reuters з посиланням на агентство Amaq, яке передає новини від імені бойовиків.

Нападник на пасажирів нібито був одним з бійців ІД і "проводив операцію у відповідь на заклики вразити країни коаліції, що борються з "Ісламською державою".

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня невідомий чоловік напав із сокирою і ножем на пасажирів регіонального поїзда в Баварії. Як повідомляється у соцмережах, нападник поранив 21 людину.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн в ефірі ARD повідомив, що нападником був 17-річний афганець.

Також у нападника на пасажирів поїзда в Німеччині знайшли прапор ІДІЛ.